One Piece: Fujitora y los cinco adversarios que Zoro nunca podría derrotar [FOTOS]

One Piece es sin duda una de las mejores series shonen de los últimos años. Con más de 900 capítulos en anime y manga, ha logrado posicionarse en la cima de los más vistos en Japón y el mundo. Es así que, una historia tan larga, presenta a una gran gama de personajes, lo que hace a los fanáticos preguntarse: ¿Quiénes son los más fuertes? La respuesta más simple sería que los protagonistas, aunque lamentablemente no es así.

Cuando se trata de personajes poderosos es imposible que los seguidores del anime no mencionen a Zoro, el samurai a quien considera como el vice capitán de la tripulación de los Mugiwara, pese a que el autor no ha mencionado nada claro acerca de este tema. Pero en el amplio universo de One Piece existen varios sujetos que vencerían con gran facilidad al que en un tiempo fue conocido como ‘El cazador de piratas’.

Estos son los 5 personajes a los que Zoro nunca podría vencer:

Flower Vista

Es el comandante de la Cuarta División de los piratas de Shirohige. Es catalogado como uno de los más fuertes del nuevo mundo y quedó demostrado durante la guerra en Marineford, en donde se enfrentó a la par de Hawkeye.

One Piece

Diamond Jozu

Otro pirata perteneciente a la tripulación de Shirohige, es el comandante de la Tercera División. Este también participó en la guerra en Marineford, el poder de su akuma no mi permite que su cuerpo se convierta en diamante, uno de los materiales más difíciles de penetrar con una espada.

One Piece

Hawkeye Mihawk

Es considerado uno de los mejores espadachines del mundo. Su nivel está muy por encima de Zoro, ya que incluso fue el maestro de este durante un buen tiempo.

One Piece

Almirante Fujitora

Otro samurai reconocido en todo el mundo, en su juventud fue un caza recompensas pero finalmente fue reclutado por los militares, convirtiéndose así en Almirante. Zoro tuvo un primer enfrentamiento con el en Dressrosa, es ahí donde quedó demostrado que el samurai de tres espadas aún no estaba al nivel de los más grandes.

One Piece

Kaido

Desde el momento en que Zoro obtuvo una de las espadas pertenecientes a Kozuki Oden, el único hombre que logró herir al líder de los piratas Bestia. A lo largo de la historia, el villano ha demostrado estar muy por encima del nivel de un simple samurai.