Naruto: joven realizó duro entrenamiento para convertirse en Hokage durante 30 días [VIDEO]

No existe un anime shonen en el mudo, en el que el protagonista no lleve a cabo un intenso entrenamiento para adquirir nuevos poderes. Y Naruto Shippuden no es la excepción.

¿Quién no ha querido realizar esto desde su casa? En esta oportunidad, el famoso YouTuber Tyler Oliveira decidió cambiar su vida para siempre, poniendo en práctica el duro entrenamiento que realizó Naruto Uzumaki para convertirse en un gran ninja.

¿En qué consiste el entrenamiento para volverse un Hokage? El YouTuber expresa que la serie cuenta con 100 flexiones, 100 lagartijas, 75 sentadillas, 75 inmersiones, 50 pullups, 50 estocadas, 3 millas de carrera al mismo estilo de Naruto, 30 segundos de shadowboxing, 30 segundos de burpees, 30 segundos de shadowboxing nuevamente, 30 segundos de salto en cuclillas.

A continuación te dejamos el video “I Trained Like ‘Naruto’ For 30 Days” del YouTuber Tyler Oliveira.

“Me encuentro sin aliento y mi querida vida cambia cada vez que hago el entrenamiento”, expresó Oliveira sobre los primeros días de entrenamiento, sin embargo, aclaró también que su resistencia y fuerza es mucho mayor.

Al finalizar el video se puede ver el resultado positivo, pues sale mostrando orgulloso sus músculos.

A pesar de lo fácil que parece, el entrenamiento ha sido muy duro, tal cual lo dejó ver el YouTuber. ¿Te atreverías a realizar la rutina del Séptimo Hokage, Naruto Uzumaki?