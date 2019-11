Dragon Ball Super: manga 54 tuvo una referencia escondida a My Hero Academia [FOTO]

Dragon Ball Super es uno de los animes más populares en el mundo. A pesar que la historia en la televisión terminó en el Torneo de Poder, el nuevo arco se desarrolla en las páginas del manga.

Ahora dibujado por Toyotaro y supervisado por Akira Toriyama, la historia se centra en como Gokú y Vegeta entrenan en distintos lugares para enfrentarse y derrotar al hechicero Moro.

Con 54 episodios. el manga de DB Super mostró una referencia de My Her Academia, a pesar que el detalle pasó desapercibido para muchos lectores, otros lo notaron y no dudaron en publicarlo en redes sociales.

En una de las viñetas, Jaco negocia con el androide 73 para que él y sus secuaces regresen a la Tierra dentro de un mes.

Es así que Moro detuvo su ataque esperar a Gokú y Vegeta y absolverles la energía ganada en sus arduos entrenamientos.

Jaco desea con ansias ver la película de My Hero Academia.

Es en ese momento cuando el patrullero galáctico dice una frase que es una referencia clara a My Hero Academia: “no podía morirme sin ver una película de anime que se estrena el mes que viene”.

¿Cuál es esa misteriosa película? Según informa ComicBook, la cinta My Hero Academia: Heroes Rising, cuyo estreno está programado para el 20 de diciembre, un mes después del episodio 54, lo que encajaría con el comentario de Jaco, el patrullero galáctico.