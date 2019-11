Tenki no Ko: Weathering With You: revelan nuevo tráiler promocional para estreno de la película [VIDEO]

Your Name de Makoto Shinkai se convirtió en uno de los mayores estrenos de películas de anime de todos los tiempos, por lo que todos los ojos han estado en lo que el destacado director lanzaría a continuación. Recibimos nuestra respuesta con Tenki no ko: Weathering With You, y después de un exitoso lanzamiento en Japón, ahora la película se estrenará por un tiempo limitado en los Estados Unidos. Para celebrar este próximo lanzamiento, Fathom Events ha compartido un nuevo trailer de la película con nuevas imágenes no vistas en los otros trailers lanzados hasta el momento.

GKIDS llevará Weathering With You a los cines en América del Norte el 17 de enero, pero Fathom Events llevará a cabo proyecciones especiales de vista previa para los fanáticos tanto para el lanzamiento doblado en inglés el 15 de enero como para el lanzamiento original en japonés el 16 de enero.

Makoto Shinkai dirige y escribe ‘Tenki no Ko: Weathering With You’ para ‘CoMix Wave Films’. Masayoshi Tanaka regresa de Your Name para diseñar los personajes, Atsushi Tamura sirve como director de animación e Hiroshi Takiguchi es director de arte. La película está protagonizada por Kotaro Daigo como Hodaka Morishima y Nana Mori como Hina Amano junto con Tsubasa Honda, Shun Oguri, Sakura Kiryuu, Sei Hiraizumi, Yuki Kaji y Chieko Baisho.

Se estrenó a principios de julio en Japón, la película recibió un importante impulso en la temporada de premios después de su exitosa apertura inicial. Elegido como la elección de Japón para el Mejor largometraje internacional, ha sido un gran éxito para Shinkai en general, y esto ha sido doblemente impresionante teniendo en cuenta que es una continuación del éxito monumental de Your Name.