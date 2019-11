Ranking Semanal: Dr. Stone se pone a la cabeza como el más popular seguido por Haikyuu

Parece que todo puede cambiar de una semana a otra. En esta ocasión el ranking de popularidad ha variado bastante, ya que los que aparecen siempre en los primeros puestos han desaparecido, pero todo tiene una buena explicación. One Piece estuvo de descanso así que no entró y Kimetsu no Yaiba aparece en la portada así que tampoco se le ha considerado.

Al igual que cada semana, la revista Weekly Shonen Jump, en la que se publican semanalmente una gran cantidad de mangas, desde los clásicos que todos conocemos, hasta nuevos lanzamientos que ya empiezan a introducirse en su ranking de popularidad. Esta semana sin duda alguna fue muy buena para Dr. Stone, que se logró hacer con el primer puesto, lo sigue muy de cerca Haikyuu que está a punto de llegar a su final y en el tercer puesto otro título que ya se despide en unas semanas, Yakuzoku no Neverland.

PUEDES VER My Hero Academia EN VIVO ONLINE 4X05: entérate cómo y a qué hora ver el quinto capítulo de la cuarta temporada

Este es el ranking semanal de popularidad de la edición #50 de la Shonen Jump:

1. Dr. Stone

2. Haikyuu!!

3. The Promised Neverland

4. Black Clover

5. Act-Age

6. We Never Learn

7. Jujutsu Kaisen

8. Yuna de la posada Yuragi

9. Yozakura-san Chi no Daisakusen

10. Kamio Yui wa Kami wo Yui

11. Mitama Ghost Security

12. Futari no Futo Hoshi

13. Samurai 8

14. Tokyo Shinobi Squad

15. Beast Children

Weekly Shonen Jump

PUEDES VER Sword Art Online EN VIVO ONLINE 4x06: entérate cómo y a qué hora ver el sexto capítulo de la nueva temporada

La semana pasada la portada estuvo dedicada al manga debut, Act- Age, pero ahora ha cambiado y podemos ver a Kimetsu no Yaiba, que anuncia que en esta edición se podrán encontrar páginas a todo color, podemos ver a los 3 protagonistas que en este momento se encuentran librando una feroz batalla contra su mayor enemigo.

Weekly Shonen Jump

Una de las curiosidades de esta semana, es que la revista Weekly Shonen Jump ha publicado en esta nueva edición la una historia corta a todo color que lleva por título ‘The Red Pledge’.