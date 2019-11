My Hero Academia 4x04: Deku descubre el secreto de All Might ¡El héroe número uno podría morir!

La temporada 4 de My Hero Academia (Boku no Hero Academia) sigue su paso. Tras un par de capítulos introductorios, finalmente la pasantía del joven Midoriya ha comenzado en la agencia del héroe profesional Sir Nighteye. A partir de ahora deberá estar listo para enfrentar nuevos peligros para convertirse así en el héroe número uno.

En el capítulo 3 de My Hero Academia se vio como Deku fue puesto a prueba por el líder de la agencia sir Nighteye, quien dejó en claro que no estaba de acuerdo con que fuese él quien herede ‘One For All’. Es ahí donde Midoriya se entera que en un primer momento se había considerado a su superior Togata Mirio para ser el sucesor de All Might.

¿Qué pasó en My Hero Academia 4x04?

El capítulo retoma la última escena del capítulo pasado, mientras Deku y Mirio andaban patrullando las calles se encuentran con Eri, quien a primera vista parece ser una niña asustada y lastimada, detrás de ella se presenta el líder del grupo Yakuza de la zona, Kai Chisaki, Overhaul. Este afirma ser el padre de la niña e intenta llevársela, pero ella no quiere y se abraza fuerte a Midoriya.

Mirio intenta no levantar sospechas y trata de librarse para retirarse del lugar, pero el instinto de héroe de Deku no le permite irse así sin más, por lo que empieza a hacer preguntas y la situación se complica. Una vez en un callejón todo indicaba que el villano estaba listo para lanzar un ataque, pero la pequeña corre hacía el y los dos héroes simplemente se van.

En otro punto se encontraban Sir Nighteye y Bubble Girl, estos son informados sobre la situación de los jóvenes pasantes y les piden que por favor no se involucren más por el momento. Midoriya regresa a la escuela y una vez ahí no puede dejar de pensar en que había una persona mucho más preparada para recibir el One for All y va a buscar a All Might.

Después de un rato Deku encuentra al héroe número uno y este le cuenta acerca los días en que trabajaba junto con Sir Nighteye como compañero. Resulta que tras tener su enfrentamiento definitivo con All for One, el héroe terminó muy dañado y su compañero le dijo que había visto su futuro, en este predijo que de seguir haciendo lo mismo terminaría muriendo a manos de un villano. Pero este decidió seguir adelante, lo que lo llevó a terminar mucho más herido.