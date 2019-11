Shokugeki no Soma 4x05: Takumi Aldini vs Eizan Etsuya ¡La lucha de los rebeldes!

Esta cuarta temporada de Shokugeki no Soma será el momento decisivo para Yukihira y sus amigos, ya que de la batalla que están librando en este momento depende si permanecen o no en Totsuki. Conoce aquí todos los detalles del último capítulo de ‘Shin no Sara’, Food Wars 4x05.

A lo largo de las temporadas de Shokugeki no Soma hemos visto como Yukihira ha seguido constante su camino para convertirse en el mejor cocinero, superar a su padre y ser digno de heredar el restaurante de su familia. Ahora en la temporada 4 cuando está en peligro su permanencia en Totsuki se enfrenta a los 10 mejores ¿Serán capaces los rebeldes de vencer a la élite de Totsuki?

¿Qué paso en Shokugeki no Soma: Shin no Sara 4x05?

Lo primero que vemos es la impresionante conclusión del enfrentamiento entre Megumi Tadokoro de los Rebeldes y Momo Akanegakubo de la Élite 10 de Totsuki. El tema de su enfrentamiento eran postres, deberían preparar algún dulce que utilice como ingrediente principal las Manzanas. Para esto Momo presentó una tarta de manzana mientras que Tadokoro preparó un Dorayaki.

Aunque por un momento todos llegaron a pensar que sería Megumi quien lograría vencer, lamentablemente fue abrumada por las habilidades de la élite 10. Hasta ese momento el enfrentamiento dejó fuer a uno de los rebeldes.

Shokugeki no Soma

En este nuevo capítulo se llevó a cabo el enfrentamiento entre Takumi Aldini de los rebeldes y Eizan Etsuya de la Élite 10 de Totsuki, el tema de esta dupla fue cualquier plato siempre y cuando llevara carne de res. Para esto el joven italiano optó por preparar una pizza de Shigureni, sin embargo, su rival decidió preparar un rosbif a base de alcachofas, que terminarían alterando el sentido del gusto de los jueces, haciendo que todo lo que prueben luego tenga un sabor mucho más dulce.

Shokugeki no Soma

Pese a las provocaciones Takumi no se dejá intimidar y sigue adelante con su pizza. En un primer momento se creería que la técnica del miembro de la élite provocaría que perdiera puntos, pero resultó todo lo contrario, el joven compañero de Yukihira predijo desde un primer momento que su adversario usaría alcachofa por lo que usó otra serie de ingredientes que terminarían potenciando su plato.

El golpe final para los jueces fue una parte de su plato que estaba hecho con 4 tipos de queso, eso así que Takumi Aldini logró vencer a Eizan Etsuya, sumando así la primera victoria para los rebeldes en este tercer asalto.

Shokugeki no Soma

Ahora solo queda la lucha entre Yukihira Soma y Somei Saito ¿Cómo acabará todo?