Martín recuerda lo mucho que ha peleado su familia para auparlo a lo más alto

El flamante campeón del mundo de MotoGP, el español Jorge Martín, de cuna humilde y ambición implacable, recordó este domingo, tras coronarse en el Gran Premio Solidaridad de Barcelona, lo mucho que ha luchado su familia para alcanzar la cima mundial.

"Ha sido una larga carrera, muchos altibajos. Estoy en shock, a veces me da por llorar y a veces por reír. No tengo muchas palabras. No he tenido un camino fácil, todos sabemos de donde vengo, mis padres han peleado mucho para que pudiera cumplir mi sueño, que era este", declaró el madrileño a la cadena DAZN.

"He trabajado mucho este año en saber que podía correr sin ganar, sin miedo a perder y con la ilusión de ganar. No quería mirar las vueltas que quedaban. He visto a mi familia y he empezado a recordar cosas, y he tenido que volver a enfocarme", agregó el apodado 'Martinator'.

"Ducati me dio la oportunidad de llegar a MotoGP, quizás no hemos acabado de la mejor forma porque no he podido cerrar el círculo yendo al equipo oficial, pero me dieron las armas. He podido ganar al mejor 'Pecco' y a un gran Marc Márquez", concluyó el piloto, de 26 años, que fichó por Aprilia para la próxima temporada.

Su rival por la pugna, el italiano Bagnaia, alabó al campeón: "Martín lo ha merecido muchísimo, el año pasado sufrió mentalmente y este lo ha hecho mucho mejor".

También señaló que está satisfecho por haber conseguido once victorias este año. "Hemos sido los más fuertes en todos los sentidos, pero es una de estas cosas que en un futuro te va a molestar más", indicó 'Pecco', quien se adjudicó la última carrera de la temporada.

- "Merecidísmo campeón" -

El turinés recalcó que el madrileño ha hecho una temporada muy inteligente y que ha sabido terminar como mínimo segundo siempre. "Lo intentaremos el año que viene. Mis fallos han sido cuatro y los de Jorge tres, pero terminar el campeonato a 10 puntos con ocho ceros es increíble", aseveró Pecco.

Marc Márquez, que dejará esta temporada su equipo Gresini para marcharse a Ducati, también realizó una buena carrera al lograr la segunda posición y acabar tercero en la clasificación general.

"La mejor manera de despedirme del Gresini es este podio, así como acabar entre los tres primeros, que era importante para el equipo. La escudería me ha cambiado hacia donde encaminaba mi carrera profesional, hasta el 2020 todo habían sido flores, pero las lesiones aparecen cuando menos te lo esperan", dijo el catalán.

"En solo un año se han convertido en muy importantes porque me dieron la oportunidad y por el equipo humano que me he encontrado. Me ha dado lo que necesitaba, que era la tranquilidad y el buen ambiente que había siempre", prosiguió, antes de subrayar que Martín "es el merecidísimo campeón".

bur-rsc/mcd