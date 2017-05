Filtran supuesto video de dos protagonistas de '13 Reasons Why', besándose [VIDEO]

Con el reciente éxito que ha tenido la serie 13 Reasons Why; millones de espectadores están pendientes de los actores que participan en dicha serie de Netflix; es así que, hace algunos días, circula en redes sociales, un rumor que apunta a que Miles Heizer y Brandon Flynn, que interpretan a Alex y Justin en la serie, mantienen un supuesto romance.

Los rumores comenzaron cuando los aficionados publicaron fotos de Miles y Brandon juntos, parecían muy cercanos y cómodos entre sí. Claro, las fotos parecen que son amigos muy, muy cercanos. Sin embargo, un representante de Miles ha intervenido para declarar a Page Six que no, que los chicos no son pareja. "Este es un informe falso. Miles y Brandon son amigos del show, pero no están saliendo."

Yooooo James Blake realness @younggoth Una publicación compartida de Brandon Flynn (@flynnagin11) el 22 de Oct de 2016 a la(s) 12:17 PDT

Esta semana, se filtró un video que revela un beso entre estos dos actores, pero no se trata de un romance. Según informa MTV News, el beso se dio para un contrometraje donde trabajan Miles Heizer y Brandon Flynn. El proyecto lleva como nombre "Home Movies" y está dirigido por Kevin Rios.