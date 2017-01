Facebook, Google, Uber y Netflix entre las empresas más innovadoras

Apple, Google, Tesla y Microsoft continúan en los cuatro primeros lugares de la encuesta The Most Innovative Companies 2016: Getting past "not invented here" (Las compañías más innovadoras 2016: Superando el “no inventado aquí”). Este estudio lo realiza The Boston Consulting Group de manera anual.

Otra compañía reconocida a nivel mundial, Amazon, subió hasta el puesto cinco, mientras que Netflix y Facebook protagonizan uno de los ascensos más destacados de este ranking al entrar en el top ten por primera vez. En la edición anterior ocuparon los puestos 15 y 19, respectivamente.

Entre las diez primeras, también está Samsung, Toyota e IBM. La encuesta revela que el uso de la tecnología como forma de asegurar una ventaja en innovación ya no es exclusivo de las empresas tecnológicas: en el listado 2016 se encuentran empresas de de turismo y viajes, como son Uber, Airbnb y Expedia.

La encuesta de The Boston Consulting Group fue realizada a más de 1.500 ejecutivos de diferentes industrias de todo el mundo.

Ranking (Top 20):

1. Apple

2. Google

3. Tesla Motors

4. Microsoft

5. Amazon

6. Netflix

7. Samsung Group

8. Toyota

9. Facebook

10. IBM

11. Bayer

12. Soutest Airlines

13. Hewlett-Packard

14. BMW

15. General Electric

16. Daimler

17. Uber

18. Dupont

19. Dow Chemical Company

20. BASF