Fujimoristas presionaron a Reggiardo en el 2008 para no investigar a Odebrecht

Estas hallazgos no llegaron muy lejos, puesto que se realizaron maniobras en el Parlamento de esa época para dejar sin efecto los resultados. Así, en el 2008 se conformó otra comisión con el mismo objetivo, aunque esta vez se puso el ojo en el corredor Interoceánico Perú-Brasil IIRSA Sur.

Esta comisión estuvo conformada por los congresistas Margarita Sucari (Unión por el Perú), Wilson Llanos (Apra, luego fue cambiado por Aurelio Pastor), Renzo Reggiardo (Alianza por el Futuro, hoy Fuerza Popular), Juvenal Silva (Unión por el Perú) y Juan Carlos Eguren (PPC).

Este grupo multipartidario no llegó a realizar muchas sesiones, pues en poco tiempo se fue destruyendo. Sucari fue suspendida por el Parlamento tras conocerse que descontó el sueldo a una asesora y Reggiardo asumió la presidencia de la comisión.

En diálogo con “El Comercio”, el excongresista contó que hubo reiteradas postergaciones y sintió que sus colegas en la investigación actuaron como abogados de Odebrecht. “Preferí renunciar antes que avalar un informe entregado después de que la comisión había terminado su plazo”, apuntó.

Es más, señaló que en una ocasión los congresistas fujimoristas de la bancada a la cual pertenecía y Keiko Fujimori lideraba, lo presionaron para no continuar investigando a la constructora brasileña. “En mi bancada me dijeron ‘no te metas, no investigues’”, recordó.