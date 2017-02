Veterinaria se suicidó con fármaco que utilizó para sacrificar a 700 perros

Poco antes de su muerte, Chien Chih-cheng ofreció una entrevista en la que contó su experiencia realizando estás prácticas. La veterinaria explicó su sufrimiento y habría caído en la depresión ante tantas muertes de animales vistas a diarios.Ella nunca recibió atención psicológica.

The introduction of a new animal welfare law in Taiwan has refocused attention on the case of Chien Chih-cheng, a... https://t.co/oZMVvdc4go