Facebook: Gerardo sorprende a Rubí con un detalle por Año Nuevo

Gerardo Vázquez, conocido en las redes sociales como ‘Gerado pe’, está de viaje en Brasil por un compromiso laboral, pero esto no impidió que exprese sus emociones por este nuevo año.

El joven youtuber hizo un resumen de lo que le dejó el 2016: Lo malo y lo bueno. “Aunque aún no me la crea en todo este año he tenido experiencias que jamás olvidaré”, escribió en Facebook.

En su publicación recordó los momentos más felices en el proyecto DeBarrio y su participación en “Calichín”, una de las películas más vistas de las últimas semanas.

Gerardo dedicó una especial atención a Rubí, su pareja y madre de su bebé que está por nacer. La relación de ambos se complicó el 2016, pero aparentemente ya todo fue superado.

“Mi novia me dará el regalo más hermoso, Abril está creciendo fuerte y sana, no sabes con que ganas te espero. En una relación siempre hay altibajos pero si aún hay amor, todo se puede solucionar. Sé que la distancia no es problema para nosotros, pronto estaremos juntos”, publicó el youtuber.

La joven, que también es activa en las redes sociales, contestó a la publicación en Facebook.

“Solo cumple con las cosas que te has prometido y el resto fluye, esfuérzate cada día por ser una mejor persona para darle ese ejemplo a los bebés, por un año mejor desde que empezamos esta aventura en nuestra relación, porque somos creo una pareja real con problemas, pero que si hay amor, se puede superar todo, gracias por darme a mi hija”, respondió.