Inspirador baile en Facebook de granjero se vuelve viral en las redes sociales | VIDEO

Jay Lavery es un granjero que se ha convertido en uno de los más famosos bailarines del mundo, este hombre de 50 años aparece en un video viral de Facebook realizando un baile al ritmo de una canción de Sia y Sean Paul.

En las imágenes difundidas por el propio Jay Lavery en su cuenta de Facebook se puede ver cómo este hombre pasa de estar recogiendo el alimento de los animales en el corral a ser un bailarín muy inspirado.

El clip difundido en Facebook el 30 de diciembre pasado, muestra a este hombre realizando movimientos inesperados en un baile improvisado. El video ha sido visto por más de 5 millones de personas en las redes sociales y compartido miles de veces.

Lo que más ha llamado la atención de los internautas es el mensaje que usa este hombre para compartir su video en Facebook. “Es esa época del año del reto de vamos a movernos, el baile es la forma en la que me mantengo caliente en el corral y nunca sé cuando voy a comenzar a hacerlo”.

“Sin embargo, lo que la mayoría de gente no sabe es que hace 15 años tuve un grave problema en la espalda, lo que me llevó a pasar por varias cirugías que me dejaron con un dolor permanente en la espalda”, agrega Jay Lavery en su mensaje de Facebook.

“Bailar y hacer yoga junto con meditación son mis únicas alternativas para no ser dependiente de la medicación, así que espero que esto pueda inspirar a alguien a hacer algo contra el dolor y espero que esto te haga al menos sonreír”, finaliza.