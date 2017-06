Durante una entrevista con el programa mexicano “El Gordo y La Flaca”, el galán de telenovelas sostuvo que a pesar de todo lo que dijo su único hijo, él siempre será su padre.

“Yo nunca he sido un padre que me siente a dar consejos, mi vida tampoco ha sido un ejemplo para nadie”, expresó el mexicano en el programa El Gordo y La Flaca”.

“Lo que quiero con mi hijo es que él mire cómo me desarrollé yo en la vida y si eso le sirve a él para defenderse que lo utilice, lo que no le sirve que no lo utilice, agregó el artista.

Recordemos que Eduardo Yáñez Jr. arremetió contra el actor a través de su cuenta de Twitter, donde lo calificó del mal padre, además de llamarlo drogadicto y abusador de mujeres.

Funny how in telenovelas my dad always plays the hero , but in real life it's completely the opposite , drug addict , racist ,abuses women.