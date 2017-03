Esto es guerra: Rosángela Espinoza fue eliminada del concurso ‘Divas’ pero pasó algo inesperado | VIDEO

Rosángela Espinoza, ‘Cachaza’ y Korina Rivadeneira se enfrentaron en la pista de baile, y aunque la modelo y ganadora de ‘El gran show’ fue la eliminada de la noche, sus compañeras le dieron una segunda oportunidad. Este jueves en ‘Esto es guerra’,, ‘Cachaza’ yse enfrentaron en la pista de baile, y aunque la modelo y’ fue lade la noche,

Luego que ‘Cachaza’ fuera salvada por el jurado, que está conformado por Milett Figueroa, Yahaira Plasencia y una profesora de danza Martha, las dos modelos quedaron sentenciadas y la mayoría de las compañeras de la venezolana votaron por ella, y Rosángela fue eliminada.

Arturo Chumbe, quien está encargado de las coreografías de las ocho concursantes, y mostró su incomodidad. Dijo que Rosángela Espinoza fue la que mejor bailó y no debía ser eliminada de 'Esto es guerra'. En ese momento ingresó el coreógrafo, quien está encargado de las coreografías de las ocho concursantes, y mostró su incomodidad. Dijo que Rosángela Espinoza fue la que mejor bailó y no debía ser eliminada de 'Esto es guerra'.

“Yo estoy a cargo de la dirección coreográfica. Hemos visto el trabajo de ambas competidoras. Rosángela y todas las chicas son mis compañeras de trabajo no mis amigas. Pero esta noche considero que Rosángela es la que mejor bailó”, dijo angustiado el coreógrafo.

“Esta vez no estoy de acuerdo. Si examinan la coreografía de Korina tuvo más errores”, agregó.

Por su parte, la modelo peruana se mostró disconforme con el jurado porque indicó que no están al nivel para calificar. “Desde el primer día de ensayo yo estuve. Korina no. No pongo excusas y respeto la opinión del jurado. La producción ha puesto a tres figuras en el jurado (...) Tal vez arriesgué para ganar y pensé que el jurado está en un nivel para calificar”, dijo la ganadora de ‘Reyes del show’.

Al escuchar las opiniones sus compañeras votaron para que la modelo tenga una segunda oportunidad en el concurso.