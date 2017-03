Milett Figueroa no entendió la reflexión de galleta de la suerte en programa y pide otra | VIDEO

La noche del viernes Milett Figueroa fue invitada al programa de Milagros Leiva , “Todo se sabe”, y habló de sus roles actorales en la película “Buscando a Nirvana” y la última novela que está grabando con Michelle Alexander, “Solo una madre”.

Transcurso de la entrevista la joven estuvo muy entusiasmada al hablar de sus roles y los nuevos papeles que interpretará en el cine.

Cuando iba finalizar la entrevista Milagros Leiva invitó a la modelo a sacar una galleta de la suerte y decir en voz alta qué dice la reflexión.

“Conforme se vacía el bolsillo el corazón se va llenando”, dijo la modelo y pidió sacar otra galleta. “Me puedes explicar la reflexión”, le dijo Milett Figueroa a la periodista. “Sí, claro. Quizá como tu has dicho estás más madura, estás dándole más importancia de adentro… No todo es material”, sostuvo Milagros Leiva. “Lo que me gusta de ella es que es honesta. No anda en caretas”, agregó la conductora de TV.

La joven sacó otra galleta y la reflexión decía esto: “La fortuna que buscas está en otra galleta”. “La tercera es la vencida”, dijo Milett y volvió a sacar otra más. “Aún no has vivido los mejores momentos de tu vida”, leyó Milett Figueroa.