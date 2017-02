Mario Hart confirma relación con Korina Rivadeneira | VIDEO

Mario Hart y Korina Rivadeneira ya se han mostrado en público y no han ocultado su amor; sin embargo, recientemente el guerrero confirmó los rumores y aceptó que se encuentra en una relación amorosa con la venezolana.

Al ser consultados por separado por las cámaras de ‘Estás en todas’, los modelos se mostraron felices por la etapa que están viviendo, pero fue Mario quien se encargó de anunciar la relación, ya que Korina logró desviar la pregunta de la reportera.

“Vivimos una semana muy bonita y, sí, me provocó (subir una imagen de ambos). Me hace sentir feliz y querida. Es increíble, todo el día me trata bonito y eso enamora a cualquiera”, expresó Korina.

Hace unos días, la venezolana grabó un video en el cuarto del piloto y anunció que ella había retocado su cabellera, pero él se había sometido a un cambio de look.

“Hola. Yo me hice mis rayitos de siempre y esta vez me aclararon un poco más las puntas”, inició diciendo Korina, quien luego le dio pase a Hart, para que muestre qué se hizo en la peluquería.

“Yo me hice un cambio un poco más radical. Tiene un poco de rosado, naranja, amarillo”, dijo el piloto mientras tocaba su cabello y lo mostraba ante las cámaras.