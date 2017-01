Korina Rivadeneira confiesa lo que le gusta de Mario Hart

La actriz y modelo Korina Rivadeneira abordó en una entrevista los rumores de un supuesto romance con el piloto Mario Hart y aunque sostuvo que no son pareja, reveló qué es lo que más le gusta de él.

"No somos pareja, todavía no. Pero nos llevamos muy bien, salimos juntos, nos divertimos", dijo en una entrevista con El Comercio.

Respecto al video en el que él la llama "amor", ella afirmó que siempre lo hace porque se trata de una forma afectuosa de dirigirse a ella.

En las últimas semanas, su gran cercanía con el exnovio de Leslie Shaw hizo que se dispararan los rumores de una relación sentimental. Incluso ambos dieron a conocer que pasarían el Año Nuevo juntos y esta semana publicaron en redes sociales las fotografías de sus vacaciones en Colán, Piura.

"Lo que me encanta de Mario es que hace mucho deporte y, como a mí, le gusta los deportes extremos. También es una linda persona, sus amigos son ahora amigos míos", contó la venezolana.

Cuando la entrevistadora le preguntó si no desconfiaba de Hart debido a la forma en que terminaron sus últimas relaciones sentimentales, la modelo fue clara: "Te soy honesta, el pasado no me importa, vivo el presente. Y no considero que estoy perdiendo mi tiempo con Mario porque con él estoy haciendo todo lo que me gusta, vivo un momento feliz".

La pretemporada del reality "Esto es guerra" empezará este lunes y se sabe que entre los integrantes se encuentran Korina y Mario.