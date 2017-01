Actriz de 'VBQ Todo por la Fama' reemplazaría a Melania Urbina en 'D'jango 2' | FOTOS

El actor Giovanni Ciccia tiene la intención de que la famosa película peruana ‘Django’ tenga su secuela, por lo que ya se viene hablando de los posibles personajes. Por ejemplo la actriz Mayra Goñi ha sido voceada para ser parte del nuevo filme, a lo que ella ha preferido darse un tiempo para evaluar la propuesta.

PUEDES VER: Las sensuales imágenes de Mayra Goñi, la posible nueva 'Chica Dinamita' | FOTOS

Luego de que Ciccia señalara que quiere a Mayra Goñi para la película ‘D’jango 2’ como la sucesora de ‘La chica dinamita’, el recordado personaje de Melania Urbina, la actriz de 'VBQ Todo por la Fama' aún no siente que aceptar dicha propuesta sea lo mejor para su carrera.

“Sí, ya conversó conmigo. me dijo que habrían partes osadas en la cinta. La verdad es que tengo que evaluarlo bien eso de hacer un desnudo. No sé si sigue en pie su propuesta, tal vez ya encontró a otra actriz, pero si aún me está considerando, tengo que ver qué tanto sumaría a mi carrera un personaje como ese, sobre todo el público juvenil se identifica mucho conmigo”, declaró para la versión impresa de La República.

Goñi, quien interpreta a la malvada viviana en la telenovela juvenil de América Televisión, habló de las escenas de desnudos y sexo casi explícito que protagonizó Urbina. “Después de conversar con Giovanni vi la cinta y me parecieron muy fuertes las escenas de Melania como ‘La chica dinamita’, sobre todo las escenas del techo. Si tengo que hacer algo parecido, hay mucho que evaluar”, finalizó.

Por lo pronto, Mayra Goñi disfruta de su rol en 'VBQ Todo por la fama' y está en pleno rodaje de la película musical 'Avenida Larco'.

Una foto publicada por Mayra Goñi (@mayragoni) el 9 de Feb de 2016 a la(s) 12:37 PST

Una foto publicada por Mayra Goñi (@mayragoni) el 9 de Feb de 2016 a la(s) 12:40 PST

Una foto publicada por Mayra Goñi (@mayragoni) el 10 de Feb de 2016 a la(s) 12:36 PST