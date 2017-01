Rafael Nadal empezó con pie derecho su participación en el Australian Open

A pesar que no está con todas las luces prendidas debido a su falta de competencia, Rafael Nadal llega al Open de Australia con el cartelito de candidato para llevarse el anhelado título. El tenista español dio su primer paso al éxito tras vencer en su estreno al alemán Florian Mayer , 33 años y 49 del mundo, por 6-3, 6-4 y 6-4 en 2h.04’.

PUEDES VER: Beto da Silva sería hoy oficializado como nuevo jugador del Gremio de Brasil



Nadal en todo momento mostró agresividad y su poderosa derecha, la brújula de su juego. Hizo 25 golpes ganadores con el drive, 39 en total, señal de que no especuló, de que fue a por el encuentro. Ello le costó cometer algún que otro fallo de más (31 errores no forzados), pero se lo podía permitir. Y mejor errar que quedarse atrás pasando bolas o no ‘limpiar’ y perfeccionar su ‘drive’, donde se asienta todo.



El tenista español ha mejorado sus prestaciones en Melbourne respecto a la pasada edición, en la que se estrelló de inicio frente a Fernando Verdasco. En segunda ronda le espera otro veterano, un ex finalista del torneo como Marcos Baghdatis, que lo ha tenido fácil ante el ruso Mikhail Youzhny: 6-3, 3-0 y abandono por un golpe de calor (temperaturas rondando los 36º C).



Test superado por Rafa Nadal, a la espera de emociones más fuertes. Ha llegado a Melbourne para sumar, y cada triunfo es un empujón más en este nuevo desafío que se ha planteado a sus 30 años: volver a luchar por títulos de Grand Slam, cuya cuenta de 14 no crece desde Roland Garros 2014. Y debut en el banquillo con triunfo de Carlos Moyà, compartiendo satisfacción con Toni Nadal.



Mayer ya suma ocho derrotas consecutivas en Grand Slam, categoría en la que no conoce el triunfo desde que hiciera octavos en el Open de Australia de 2014.