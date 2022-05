El extitular del MTC Juan Silva acudió este miércoles 25 a una sesión de la Comisión de Fiscalización, en la que negó haberse reunido en su despacho con el exdirector de Provías Jorge Cortegana y el empresario Zamir Villaverde. “Es falso, no se ha reunido conmigo (…). El señor Villaverde no tiene ningún ingreso ni registro hacia mi despacho. Por eso digo que no nos hemos reunido, no ha habido esa reunión”, señaló frente a una pregunta del grupo parlamentario. VIDEO: Canal N.