El titular del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, dio a conocer que antes del 5 de abril, día en que el Gobierno decretó una inmovilización social obligatoria, ya le había manifestado al presidente de la República, Pedro Castillo, que quería renunciar a su cargo. Seguidamente, contó que, al enterarse de su intención de dejar la PCM, el mismo Pedro Castillo afirmó que conversaría con él; no obstante, dicha charla nunca ocurrió. “Por primera vez lo voy a decir. Antes del 5 de abril yo le manifesté al presidente que quería retirarme. Le dije que ya será en otra oportunidad porque ya presenté mi renuncia. ‘Ya lo veremos, doctor, cuando regrese’, me dijo Castillo antes de ir a un pleno en Huancayo (…). Ahora le dije que si me voy estoy aceptando lo que la prensa quiere, pero no le voy a dar el gusto a la prensa”, manifestó Aníbal Torres en el estreno del programa conducido por Jaime Chincha en Canal N. Video: Canal N.