El excandidato a la presidencia por Avanza País y economista Hernando de Soto manifestó durante una entrevista que solía conversar con el presidente de Rusia, Vladimir Putín, pero que hace un tiempo ya no lo hace debido a un supuesto resentimiento. “He sido su asesor (de Emanuel Macron), pero no para sus problemas de gobierno. (¿También te contesta Putin?) Me contestaba; me choteó. Lo que ocurría es que una buena parte de Rusia es informal; es decir, tiene un sistema legal que no es el central. La idea era cómo integrarlo, para lo cual una de las primeras cosas era de vivienda, que ellos llaman las dachas, y ese programa lo traté yo, conversamos, y un día se me ocurrió por invitación de algunos amigos rusos, porque me lo pedía el presidente de Ucrania, ir a visitar al presidente de Ucrania y me chotearon por esa visita. Hará 15 años, y los rusos se arrepintieron muchísimo de que esté hablando con el presidente de un país que anteriormente era parte de Rusia”, declaró a Exitosa. Video: Exitosa.