El excandidato presidencial de Avanza País afirmó que el postulante de Perú Libre no puede ser comparado con el expresidente Ollanta Humala, ya que durante su gestión “no cambió las cosas”.

El economista y excandidato a la presidencia de Avanza País, Hernando de Soto, señaló que en los últimos días ha notado que Castillo ha ido cambiando sus planteamientos radicales sobre “el marxismo-leninismo, expropiación, medidas absolutamente estatistas”, para acercarse a una propuesta más moderada de centro. “Yo lo veo a Pedro (Castillo) acercarse muchísimo más hacia el centro. En otras palabras, yo creo que este proceso no está grabado sobre la piedra y lo podemos utilizar para lograr un acercamiento, y que no nos obligue a escoger entre un mal mayor y un mal menor porque, ¿qué es lo que le estamos diciendo al mundo?: ‘El Perú es un país malo pase lo que pase’”, mencionó. En tanto, manifestó que no considera que la candidatura de Pedro Castillo, de Perú Libre, sea similar a la del exmandatario Ollanta Humala en el 2010, debido a que la gestión que realizó cuando llegó a Palacio “no cambió las cosas”.