Dayanita se pronunció sobre las declaraciones de Danny Rosales ante los rumores acerca de un supuesto romance entre ellos. Recordemos que el cómico lanzó un fuerte mensaje en el que negó tener algo más con la actriz cómica. “Si me gustaran los hombres, no tendría ninguna vergüenza en decirlo”, escribió. Esto le habría molestado a ella, pues apareció indignada en las redes sociales. Aseguró que su compañero de “JB en ATV” se dejó llevar por la prensa y le aclaró que jamás habló de él. “El señor piensa que yo hablé de él, de él no pienso hablar… Incluso me mandó un mensaje diciéndome ‘¿qué pasó?’. Yo respeto la trayectoria de todos, pero todos merecemos respeto a la hora de hablar”, expresó Dayanita. VIDEO: Instagram