Ducelia Echevarría sorprendió al reaparecer en el set de “Esto es guerra”. La popular ‘Reina de Pozuzo’ reveló los motivos por los que no estuvo en el programa durante los últimos días.

¡No se quedó callada! Ducelia Echevarría reapareció en el set de “Esto es guerra” después de ausentarse por varios días. Según se reveló en el programa, la ‘guerrera’ se comunicó con Johanna San Miguel para tener una oportunidad de justificarse. De acuerdo al testimonio de la chica reality, su padre tuvo un grave accidente en Pozuzo y no estaba en el mejor estado para trasladarlo a Lima. Por ende, tuvo que priorizar esta urgencia familiar y faltar al programa. No obstante, el tribunal de “EEG” decidió que serían sus propios compañeros los que definirían si se le eliminaría o no. VIDEO: América TV