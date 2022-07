Flavia Laos y Austin Palao continúan su recorrido por Tailandia y, junto a los youtubers brasileños Pietro Guedes y Cinthia Cruz, visitaron un bar cuyo atractivo es el ring de box abierto al público. “Venir acá y no pelear, para mí sería un insulto” , afirmó el intérprete de “Tú me encantas”, quien ha participado en varios campeonatos de judo con su hermano Said Palao. No obstante, a pesar de que su contrincante nunca ha luchado, logró ganar uno de los dos rounds y el resultado quedó en empate. VIDEO: Flavia Laos/Austin Palao/Instagram