¡Ya no falta nada! Korina Rivadeneira está cada vez más cerca de convertirse en madre por segunda vez. Sin embargo, la modelo se someterá a una cesárea, por lo que debe cuidar que el bebé no nazca antes de tiempo, según explicó en redes sociales: “El doc dice que el bebé ya quiere nacer, pero tenemos que cuidarlo para que no salga hasta la semana 37 y estamos en la semana 36 recién hoy... Yo me siento como si tuviera 40 semanas. Doctor dice que nace a inicios de agosto, yo creo que al final de este mes”. VIDEO: Instagram