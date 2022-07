¿Brunella Horna estaría embarazada? Tras comprometerse con el excongresista Richard Acuña, la influencer lució un semblante que preocupó a sus seguidores en redes sociales. En sus historias de Instagram del último martes 19 de julio, la ‘Baby Brune’ contó que se había sentido mal de salud desde hace algunos días y afirmó que incluso se había realizado dos pruebas de COVID-19, pero el resultado fue negativo. “Tuve que cancelar algunas cosas porque no jalaba, no podía dar un paso más, sentía que me iba a desmayar. Me pesan muchos los ojos, están super rojos”, sostuvo. VIDEO: Instagram