Ale Venturo, empresaria y novia de Rodrigo ‘Gato’ Cuba, fue denunciada por violencia psicológica contra su hija. Daniel León se acercó hasta la comisaría de Monterrico para poner la denuncia. “Amor y fuego” emitió un informe sobre el caso. “¿Cómo es posible que Alexandra esté a favor de la tenencia compartida del ‘Gato’ y me esté tratando como si yo fuese un padre que no vale ni un sol?”, reclamó su expareja. “Mi hija no puede dormir conmigo, pero duerme en la cama con su enamoradito de hace unos meses”, expresó para el programa de Willax TV. VIDEO: Willax TV