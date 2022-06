Edson Dávila viene ganándose un nombre dentro de la farándula peruana no solo como conductor permanente de América TV, sino también con su canal de entrevistas. Con este ha logrado estar cara a cara con distintos personajes del espectáculo para hablar sobre sus secretos jamás revelados. Esta vez fue el turno del popular ‘Giselo’, quien confesó que hace poco se realizó un implante capilar para poder lucir más joven frente a cámaras. “Puedo mostrarles porque no me da vergüenza. Mira todo lo que me han puesto. Tenía un hueco hasta atrás. Me puse el cabello porque, tú sabes, las entradas te avejentan”, le comentó a ‘Choca’ Mandros, su último invitado. Video: YouTube.