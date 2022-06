‘Tarrón’ no estará más en “Asu Mare”. El personaje de Ricardo Mendoza llegó a su final debido a los polémicos acontecimientos en los que el comediante se vio envuelto estos últimos meses. Sin embargo, él explicó que tampoco planeaba grabar esta película: “Tuve una reunión con esas personas y me metieron un floro (...). Qué bueno, porque yo estoy tomando otra ruta en la que no pueden pagarme la plata que yo necesito. Yo venía con lo mismo”. Video: YouTube.