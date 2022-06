Alondra García Miró reapareció públicamente tras las especulaciones del fin de su relación con Paolo Guerrero. Como se recuerda, el capitán de la selección peruana brindó una entrevista a ‘Peuchín’ donde alimentó los rumores de su ruptura; no obstante, no confirmó su separación. En un avance que publicó “Amor y fuego” la noche del 14 de junio, los reporteros del programa captaron a la ‘Ojiverde’ en las calles a punto de abordar su vehículo y no dudaron en consultarle por su romance con el futbolista. “¿Cómo estás? Mucha gente está preocupada por ti, por la relación tan bonita que tenías con Paolo Guerrero... o tienes no sé”, le dijeron. Ante la interrogante, la exchica reality solo atinó a decir: “ ¿Estaban preocupados por mí? ”. La nota completa se verá la tarde este miércoles 15. VIDEO: Instagram