La modelo Tessy Linda ha recibido en el programa “Magaly TV, la firme” la llamada de Néstor Villanueva luego de denunciarlo por chantaje sexual. Magaly Medina ha aprovechado para decir que la credibilidad de su programa está en juego porque no le “gustan los circos romanos”. El cantante de cumbia ha alegado que su expareja ha mentido. “Me causa demasiada molestia que se hable de mi persona. Voy a tener que tomar medidas legales porque yo no soy la persona, y a mí me sorprende que me digan lo que está pasando ahorita mientras estoy trabajando”, señaló. (Fuente: ATV)