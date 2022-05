El presentador de televisión Andrés Hurtado se indignó con el público porque el teléfono de su programa no dejaba de sonar mientras él comía su almuerzo.

Fiel a su estilo, Andrés Hurtado se puso a bromear con los televidentes durante la última edición de su programa el 21 de mayo. Todo sucedió mientras el presentador de “Sábado con Andrés” probaba algunos platillos que llegaron al set de su espacio televisivo. No obstante, como ya es costumbre, las llamadas del público comenzaron a entrar en vivo y el conductor ‘enfureció’ porque tuvo que interrumpir su merienda para contestar el teléfono. “Espera un rato pues(...) para la música, que faltamiento de respeto, el público llama y yo estoy comiendo, es mi almuerzo”, dijo al comienzo. “Ya, ya, ahorita contesto, no me dejan comer”, señaló segundos más tarde. Asimismo, cuando por fin decidió responder a una de las participantes, aprovechó y le pidió que esperara unos minutos para que terminara de comer su almuerzo. “Lo que pasa es que te juro que yo vengo sin almuerzo, un ratito (...) gracias mi amor”, agregó. Video: Panamericana TV