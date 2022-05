Magaly Medina comentó el caso de agresión de Vania Bludau y Mario Irivarren y consideró que la persona que tiene que contar estos episodios es la víctima, no el agresor: “Él ha tratado de minimizar al 0% para que no lo llamen agresor; él no reconoce como agresión lo que Vania Bludau ha querido callar (…). Yo creo que la que tiene que salir a decir cuál fue la agresión y por qué se siente tan humillada es la propia Vania. No tenemos que esperar que la persona que nos agredió salga y dé los reales detalles, porque en este caso Mario Irivarren sufre de una misteriosa amnesia. Dice: “No me acuerdo”. Video: ATV.