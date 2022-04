Durante la última edición de “En boca de todos”, el 28 de abril, Tomas Ángulo estaba comentando la relación a distancia que confirmaron recientemente Sergio Peña y Tepha Loza. En eso, Maju Mantilla se mostró curiosa por saber si era comprobado que una persona es capaz de dejar un estable trabajo en el extranjero por amor, haciendo referencia a la pareja. Ante eso, el doctor intentó trolear a la exreina de belleza por la relación a distancia que tuvo en el pasado. “El amor lo puede todo, sino tú no hubieras dejado Londres por el amor de Gustavo”, dijo causando asombro entre todos. No obstante, la conductora no se quedó callada y aclaró la situación. “El productor le ha soplado mal, yo no dejé Londres, yo viajé a Londres a ver a mi esposo porque yo no vivía en Londres. Más bien, él dejó Londres para venir y estar conmigo”, explicó. Video: América TV