Ignacio Baladán y Facundo González protagonizaron una controversial pelea la noche de este 20 de abril en “Esto es guerra”. Mientras ambos se disponían a finalizar el juego para tocar la campana y sumar un punto a sus equipos, Ignacio se apresuró a correr y chocó con el borde de la tabla que sostenía el chico reality argentino, por lo que se golpeó, según se pudo apreciar, la entrepierna. Baladán se aproximó al micrófono para acusar a González por haber, supuestamente, hecho esto a propósito. Frente a ello, el ‘guacho’ se defendió: “Ignacio, sabes que no fue a propósito, yo no soy así”. Instantes posteriores agregó: “Te golpeaste solo, ridículo, a mí no me vengas con fantasmeadas. ¿Cómo te voy a querer golpear Ignacio?”. VIDEO: Esto es guerra