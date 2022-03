Expresó sus sospechas. Korina Rivadeneira visitó el set de “América hoy” y comentó sobre los polémicos resultados del Miss Perú La Pre. Según dijo, según su experiencia es muy extraño que se haya premiado justo a las más mediáticas de las concursantes. “En concursos en los que participé en Venezuela de hecho había chicas más famosas y ganaron también, pero no era porque no lo merecían porque eran muy hermosas. En este caso me parece muy raro que sean cuatro ganadoras y que coincidentemente sean conocidas”, expresó la modelo ante cámaras. Video: América TV.