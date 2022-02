Jaime Bayly no pudo evitar conmoverse al hablar sobre su hermana Doris Bayly, quien falleció a causa de un accidente de tránsito en Máncora, el último 16 de febrero. “Al terminar la universidad y siendo ya poeta, se encerró en un convento en los Andes, donde no había agua caliente, donde no dormía en un colchón y donde comía las cosas que cultivaba en un huerto. Solo Doris era capaz de esas cosas. Era un espíritu superior. No era de este mundo... Yo quiero creer, como creería ella, que está en una dimensión distinta, seguramente mejor, pero yo la voy a extrañar condenadamente”, expresó el periodista peruano. Video: Mega TV