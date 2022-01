Lo reconoció. Shirley Arica reveló en una reciente entrevista con En boca de todos que su relación con Reimond Manco fue la clave para darse a conocer en el espectáculo peruano, ya que hasta ese momento no gozaba con la fama que tiene hoy en día. “De alguna manera estaba involucrada en el medio, pero no era una chica famosa, y una vez que salgo con él, obviamente, los reflectores y los canales de televisión me pusieron el ojo y nació la ‘Chica Realidad’”, indicó. Video: América TV.