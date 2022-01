Pamela Franco se presentó en Mujeres al mando para ser parte de una dinámica sobre los celos en pareja. En un momento, la cantante de cumbia reveló que tiene todas las contraseñas de Christian Domínguez. Según ella, él mismo se las habría dado y aseguró que, pese a ello, ambos tienen mucha confianza. “Tengo la clave del celular, de todas las tarjetas, de todo, y no he necesitado pedir, él me lo ha dado”, expresó. Video: Latina