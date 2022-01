La conductora de América TV Jazmín Pinedo no considera idóneo el que su consanguínea tenga acceso a redes sociales debido a su corta edad,

Jazmín Pinedo, en la reciente edición de Más espectáculos, hablaba sobre las figuras de la pantalla que realizan tiktoks en compañía de sus hijos. Tras ello, la modelo resaltó la facilidad que tienen los pequeños de memorizar diálogos y bailes de la plataforma, y contó que cuando se creó una cuenta en TikTok, la más emocionada fue su pequeña. No obstante, también reveló que su hija solo usa su teléfono pues no posee uno propio. “ No tiene celular, tiene 6 años ”, dijo Pinedo. “Eso va a ser cuando tenga 20″, agregó a modo de broma. VIDEO: Más espectáculos.