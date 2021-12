Jazmín Pinedo inició la edición de América espectáculos evidenciando la ausencia de Rebeca Escribens en el set. La ex chica reality dejó un sarcástico comentario celebrando una presunta salida de su compañera. “Feliz, he amanecido contenta... pero hoy quiero darles una noticia un poco triste (...) Como podrán observar, no está Rebeca. Ha decidido dar un paso al costado. Gracias, Rebeca, por el pase que me has dado, de verdad, esto es un sueño para mí”, bromeó la ‘Chinita’, desatando la risa del equipo de producción. Asimismo, la modelo dejó en claro que se trataba de una broma por el Día de los inocentes. Foto: América TV