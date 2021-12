El chico reality Hugo García se pronunció sobre su relación con la sobrina de Stephanie Cayo. “Es hermosa, el que me diría que no, está loco”, expresó.

Tras confirmar su relación con Alessia Rovegno, el chico reality Hugo García se mostró enamorado de la joven, quien es sobrina de Stephanie Cayo. En una entrevista para América espectáculos, el integrante de Esto es guerra aclaró que no oculta su romance con la modelo y elogió su belleza. “Es hermosa, el que me diga que no, está loco”, expresó. Video: América TV