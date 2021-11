Pese a estar acostumbrada a las bromas del cómico Jorge Benavides, esta vez Dayanita no se mostró muy cómoda con el comentario que este y los otros integrantes del programa JB en ATV tuvieron en uno de los sketchs. La actriz cómica estaba caracterizada como Rossy War en el segmento de ‘Buscando a los dobles de los exponentes de la cumbia peruana’; sin embargo, Benavides apenas la vio se refirió a ella con el nombre de ‘La Uchulu‘, lo cual no fue del agrado de la actriz. ”Señora, no se pase. Mencióneme todo lo que quiera pero ese nombre no”, sostuvo inmediatamente. Video: ATV