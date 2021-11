El imitador de Luis Miguel llegó a Yo soy, grandes batallas internacionales y retó a ‘Roberto Carlos’. Finalizadas las presentaciones de ambos, tocó el momento de escuchar la opinión del jurado; sin embargo, ‘Luis Miguel’ no pensó que su show musical iba a ser tan criticado por Mauri Stern y Jorge Henderson. “Sería injusto darle un premio de consolación (a Luis Miguel) (...) por las pequeñas pinceladas que tienes, sería injusto decirte que está en ti la colocación de Luis Miguel (..) Con lo bien que cantas, no está ese color, tendrías que volver a nacer ”, señaló el músico mexicano. Dicho esto, el imitador del ‘Sol de México’ estalló en risa. Por su parte, Henderson dijo: “Yo he presenciado a Luis Miguel en alguna oportunidad (...) De Luis Miguel, aquí no hubo nada (...) Lo lamento, por más hinchas que tengas acá”. VIDEO: Yo soy, grandes batallas internacionales