Gino Pesaressi protagonizó un divertido momento en la emisión de En boca de todos. El conductor fue incluido en un reportaje, pero fue presentado como Gino Aseretto, algo que lo incomodó. Es por este motivo que decidió reclamar en vivo a sus compañeros y al equipo de producción por no darse cuenta: “Ya llevo casi un año en el programa, pero cómo es posible que confundan mi apellido en mi propio programa... Me han confundido desde Esto es guerra, pero en mi programa no. Christian Bayron (reportero), este memo es para ti”, dijo. Video: América TV.