En la reciente edición de Esto es guerra, Alejandra Baigorria tomó una drástica decisión al renunciar en vivo al reality, tras conocer que Rosángela Espinoza seguiría en el programa luego de faltar dos días. “Yo veo a todos riéndose, burlándose de todo, yo sí tomo en serio esto y les juro yo renuncio, me voy del programa. Nadie se va a burlar de mí o dejarme como la mala, no me importa, yo renuncio”, afirmó para luego abandonar el estudio. Video: América TV